"Ringvaade" vahendas emotsioone Eurovisiooni siniselt vaibalt

Muu hulgas saab Killandi reportaažist teada, kuidas läheb Eesti delegatsioonil, kuidas elab Eesti suur fänn Filipp Kirkorov ja millised on tänavused keerulisemad tantsusammud.

Uku Suviste märkis sinisel vaibal, et neil on läinud päris hästi ja ta on saanud päris palju rääkida. "Polegi saanud pikka aega nii palju häält teha."

Suviste taustalaulja Kaarel Orumägi tunnistas, et on olnud lapsest saati suhteliselt suur Eurovisiooni-fänn.

"Ma olen iga aasta telekast näinud, kui suur, uhke ja glamuurne see kõik on, aga reaalsus on see, et kohapeal on see kõik veel palju suurem, uhkem ja glamuursem."