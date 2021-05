Nädalaks saarevahiks hakanud Andreas Veispak: see on minu jaoks täitsa uudne asi

"Inimesed on olnud juba pikka aega oma kodudes kinni ja kui ma oma sõpradele rääkisin, et ma nüüd lähen nädalaks Keri saarele, siis see kõlab nagu tavaisolatsioonist ei piisaks ja tahaks rohkem ära," rääkis Veispak "Terevisioonis".

Saarele meelitas teda tegelikult aga hoopis soov midagi uut kogeda.

"Ma arvan, et see on selline kogemus, mida tuleb elus ette üks või kaks korda ja see on ka peamine põhjus, miks ma siin olen – see ei ole asi, mida iga päev teed. Saarevahid mujal maailmas teevad seda tööd töölepinguga, mis on kuueks kuuks või aastaks. Siin on see võimalik umbes nädalaks. See on minu jaoks täiesti uudne asi," sõnas Veispak ja lisas, et saarevahina tegutseb ta alles esimest päeva.

"Oma esimese 16 tunni alusel ütlen, et see on suhteliselt vabatahtlik üritus ja need inimesed, kes seda saart ka haldavad, tegelikult teevad seda asjaarmastusest ja suure kirega. Nii et peale selle, et võtta vastu külalisi, käia neil vastas ja saart tutvustada, ega siin väga palju ülesandeid ei ole. Aga ma loodan, et me saame nädala jooksul ära teha ka paar saarele vajalikku tööd," kirjeldas Veispak, kes võttis saarele ka oma pere kaasa.

"Siin on kõik tegelikult olemas. Siin saab teha süüa, saab hoida asju külmas jne. Infrastruktuur on siin aastatega läinud palju paremaks," märkis ta.