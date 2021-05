Jaagup Kreem: minu pungivaimustus tekkis Hendrik Sal-Sallerist

"Minu pungivaimustus tekkis Hendrik Sal-Sallerist ja tema bändist Generaator M," rääkis Jaagup Kreem Raadio 2 saates "Röster". "Seal on väike seos loomulikult - Generaator ja Terminaator - et 13-aastased poisid panid oma bändile sarnase nime."

Kreem rääkis, et just Sal-Saller õpetas talle kitarri ja muusika kohta palju. "Olin 2. või 3. klassis, päris laps, ja vanemad lubasid mul minna Männikule, kus Hendrik elas. Tal oli äge korter, kus olid pillid ja kitarrivõimud ja see oli minu jaoks nii kosmosemaailm," meenutas ta. "Ta näitas, kuidas need asjad käisid. Siis läks paar aastat aega, enne, kui ise alustasin ja hakaksin õppima, kuidas bändi tegemine käib."

"Sal-Saller oli üle kooli kõige lahedam ja bändimees. See oli minu jaoks a ja o, kuna mina olin pisike rüblik 1.-2. klassis. Ma olin üliaktiivne, liikusin kaootiliselt ja tegin pidevalt igasuguseid lollusi. Ju need kutid vaatasid, et kes see hull on, kes on näpud püsti kogu aeg," muigas Kreem. "Siis nad võtsid mind kaasa, kui toimus selline kontsert nagu Jääpunk. Tohtisin sinna minna, see oli ülivõimas värk ja Generaator M mängis. Õpetajad polnud rahul, aga eks see oli oma kooli värk. Ja mina ise olin täitsa junsu, väike laps alles."

"Mind võlus see maailm, detsibellid. Roki võlu ongi detsibellides, mida kõvemini saab mängida, seda parem ta on," rääkis ta, kuid lisas, et tänapäeval on fookus sellelt veidi nihkunud.