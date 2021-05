Päevakoer: ma ei karda öelda, et olen Eurovisiooni fänn

5Miinuse liige Päevakoer tõdes, et on alati Eurovisiooni jälginud ning meenutas, kuidas väiksemana oli see tema jaoks suur sündmus.

"Ma ei karda öelda, et olen alati väikestviisi Eurovisiooni fänn olnud. Olen seda alati vaadanud," rääkis Päevakoer Raadio 2 hommikuprogrammis. "Lapsest saati mäletan, et kui oli Eurovisioon, siis oli see nagu jaanipäev. Ma teadsin, et saab olla kaua üleval ja ei pea vara magama minema, sest hääletamine kestis pikalt."

"Kui kuulsid seda kuldset lauset "Good evening, Europe", siis teadsid, et midagi väga tähtsat on alanud," rääkis ta.

Päevakoer nentis, et Eurovisioon on väikeriigile nagu Eesti suurepärane visiitkaart. "Eurovisioon on head tööd teinud sellega, et riike tutvustada. Iga riik saab endast klipi," rääkis ta, kuid lisas, et Eestist näidatakse tavaliselt alati Tallinna vanalinna kaadreid ning vahepeal võiks ka midagi muud meie riigist tutvustada. Samas tõdes ta, et vanalinnast me üle ega ümber ei saa.

Ühe oma läbi aegade lemmikloona võistluselt tõi Päevakoer välja Kreeka loo "S.A.G.A.P.O" 2002. aastal Eestis toimunud Eurovisioonilt.