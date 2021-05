Galerii: Eurovisioonil osalejad kõndisid türkiissinisel vaibal

Punase vaiba üritus on Eurovisiooni puhul juba traditsiooniks saanud. Küll aga oli tänavu punane vaip asendatud türkiissinisega, sest see on lauluvõistluse koostööpartneri Morrocanoili tunnusvärv.

Üritusel ei osalenud Poola, Islandi, Malta ja Rumeenia delegatsioonid, sest nii Poola kui ka Islandi delegatsiooni liikmete seas on üks koroonapositiivne ning Malta ja Rumeenia esindajad võivad olla nendega kokku puutunud.