Ott Lepland avaldas fännide reisiklippidest kokku pandud muusikavideo

"Tegemist on helge ja meloodilise palaga, mis jutustab kord olnud positiivsete emotsioonide taaskogemisest koos lähedaste inimestega," ütles Lepland uue loo kohta ning lisas, et laul haakub oma olemuselt hästi ka peagi algava aastaajaga.

Lugu sündis koostöös noore produtsendi ja helilooja Frants Tikerpuuga. Ühist tööprotsessi hindavad mõlemad mehed väga kõrgelt. "Koostöö oli väga ladus ja mõnus. Saime loo tehtud heas tempos ja teineteist mõistes," kiitis Lepland oma noort kolleegi.

Loo video tegemisele kaasati ka Leplandi fännid. "Kutsusime inimesi üles saatma meile oma reisivideoid ning valisime rohkem kui paarisajast klipist välja kümneid looga hästi haakuvaid reisimeenutusi, mida ka uues videos näha saab," rääkis Lepland.

"Inimestel on pidev soov ja vajadus meenutada möödunud aegu ning unistada helgest tulevikust, kuid samas mitte märgata seda reaalsust, kus nad parasjagu viibivad. Sellest mõttest ajendatuna lõime video peaosalisele täiesti oma maailma, kus ta siis tüünelt kulgeb," räägib video saamisloost kaasprodutsent Danel Pandre.

Loo video autoriks on Kateriine Krigul. "See on meie teine koostöö Otiga ning sukeldusin sellesse projekti suure sisemise põlemisega, sest Ott on väga hea muusik, kellega koos vingeid asju teha. Temas on see miski - võime olla pööraselt koomilised ning järgmisel hetkel rabada täieliku draamaklassikaga," rääkis Krigul projektist.