Eurovisiooni võitja Salvador Sobral: see võistlus on minu jaoks möödanik

2017. aastal looga "Amar Pelos Dois" Eurovisiooni võitnud Portugali laulja Salvador Sobral tõdes, et on pärast võitu võistlusest edasi liikunud ning ei jälgi seal toimuvat.

"Ausalt öeldes ei tea ma üldse, mis Eurovisioonil toimub," ütles Sobral intervjuus BBC-le. Tänavustest võistlejatest teab ta vaid kahte - Portugali esindavat bändi The Black Mamba, mille liikmetega ta sõber on, ning Prantsusmaad esindavat Barbara Pravit, kes elab Pariisis Sobrali lähedal.

2017. aastal Kiievis Eurovisiooni võitnud Sobral ütles tookord, et elame praegu nii-öelda kiirtoidu-muusika maailmas ning tema võit on võit ka muusikale.

Sobrali sõnul mõtleb ta siiani sellest nii. "Jään oma sõnade juurde, mida Eurovisioonil oma laulu kohta ütlesin," rääkis ta. "See oli väga tõeline. Instrumendid olid päris, hääled olid päris, mitte miski polnud kunstlik. Ma arvan, et see puudutaski inimesi."

Salvador Sobral võitis Eurovisiooni 2017. aastal Kiievis Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SERGEI SUPINSKY

Ta tõdes, et tema seotus Eurovisiooniga lõppes seal. "Nüüd pean oma teed minema ja keskenduma uutele eesmärkidele," rääkis ta. "Aga Eurovisioon on suurepärane platvorm inimestega tutvumiseks ning enda näitamiseks, kui jääd ausaks ning enda loomingule truuks."

Võistluse ajal räägiti palju ka Sobrali eluohtlikust südamehaigusest, mille tõttu ta ka Eurovisiooni prooviperioodil palju kaasa teha ei saanud. Seitse kuud pärast võistlust tehti Sobralile südamesiirdamine. "Mul oli pikk taastusravi. Pidin uuesti õppima kõike tegema - kirjutama, laulma. See oli kõige raskem," meenutas Sobral. Ta kinnitas, et tunneb end praegu hästi ning tema tervis on kontrolli all.

Mai lõpus ilmub ka Sobrali neljas stuudioalbum "bpm".

Meenuta Portugalile võidu toonud laulu: