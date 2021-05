Curly Strings kirjutas uude albumisse vestlused oma sugulastest

Kogu uue albumi materjal on sündinud päriselulistest vestlustest ja kogemutest. Näiteks laulu "Kannan kaasas kalleid" tarvis kirjutasid kõik bändiliikmed väikese essee oma sugulastest.

Villu Talsi rääkis saates "Hommik Anuga", et tema lemmiklugu albumilt on "Hoia mind", mis talle alati klombi kurku toob. "Läheb kuidagi väga hinge see lugu," lisas ta. "See laul sündis tegelikult vestlusest minu vanaemaga," täiendas Eeva Talsi. Villu hinnangul on tegemist ühe parima looga, mis Eeva sulest sündinud on.