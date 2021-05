Evelin Võigemast ja Märt Avandi astuvad suvel lavale stseenidega ühest abielust

Näitlejatel on abielupaari tulnud kehastada varemgi korduvalt.

Võigemasti sõnul tuleb endaga lavale kaasa võtta kõik, mida elu on viimase 40 aasta jooksul kaasa toonud. "Kõik see, mis tekstis ei kõla, peab olema pilgus või kuulamises," rääkis ta saates "Hommik Anuga".

Lugu ise räägib armastusest. "Armastusest nii, et... välk ja pauk," rõhutas Märt Avandi.

"Hoolimata sellest, kui inetuks see lugu nende vahel mingil hetkel läheb, peab kõige kohal ikkagi olema armastus," lisas Evelin. "Muidu see ei läheks nii inetuks."

Avandi sõnul mõjutavad taolised tükid alati näitlejat ka inimesena. "See tasakaalu leidmine väga tugevas psühholoogilises draamas on keeruline küll," sõnas ta.

Tükk ise on küll dramaatiline, aga ka väga intiimne. Evelin Võigemast tunnistas, et kõigi Eesti meesnäitlejate vahel valides eelistaks ta justnimelt Märti oma paariliseks. "Mina kiidan vastu, sest sellist materjali ei tee igaühega," lisas Avandi. "Head sõbrad peab olema, et lavale minna niimoodi," arvas Võigemast.

Nad tunnistasid, et intiimsed hetked nagu puudutamine ja suudlemine, võtavad loomulikult veidi aega, kuid nad juba teineteisega harjunud.

Etendust näeb suvel Pärnumaal Jaanihanso talus. Kunstnik-lavastaja on Kristjan Suits ja dramaturg-lavastaja Mehis Pihla.