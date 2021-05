Tiina Jõgeda: õnnetunnet saab teadmiste abil tekitada

"Seda on mõõdetud, et tegelikult inimene on kõige produktiivsem siis, kui ta on kergelt depressiivne. Mitte sügavas depressioonis, siis ei jaksa inimene enam midagi teha, aga kui ta on... ütleme, mõned hallid varjundid, siis tuleb puhast kulda," muigas Jõgeda, et loomingulist täiust ihaldavad inimesed ei tohikski suurt õnne otsida.

Teatud määral on õnnetundega seotud ka võim ja rikkus. Kui inimesel on palju maiseid raskusi, ei jagu raha söögiks või esmatarbekaupadeks, siis on keeruline olla õnnelik. "Mingisugune majanduslik kindlustatus ikkagi on vajalik õnnetundeks," selgitas Jõgeda.

Psühholoogi arvates hakkab kõik tegelikult peale teadmistest. "Sa pead neid teadmisi kuskilt hankima, kaasa arvatud õnne kohta. Kui palju sõltub ajukeemiast, kui palju käitumisest, kui palju inimsuhetest? Need on kõik teadmised, mida on kasulik teada," rääkis ta. Järgmine asi on aga see, kuidas oma teadmiste abil õnnetunnet tekitada.

Eesti inimesed on üldiselt intelligentsed ja kõrgesti haritud, saavutades näiteks erinevates uuringutes parimaid eksamitulemusi. Samas õnnetaseme uuringutest eestlasi tabeli eesotsast ei leia. "Tegelikult teadmised ise ei tee õnnelikuks," ütles Jõgeda. "Õnnelikuks sa muutud siis, kui need teadmised rakendad ellu."

Tuleb välja mõelda, mis sind praegusel eluperioodil õnnelikuks teeb. Erinevas eas võivad eesmärgid olla erinevad ja õnnelikuks saamiseks võib puudu olla suhetest, rahast, tervisest vm. "Nüüd, kui sa ei ole õnnelik, aga tead, kuidas seda saavutada, siis sa viid need teadmised oma käitumuslikule tasandile ja viid need ellu," rõhutas Jõgeda.

Üks võimalik õnnele lähenemise vorme on ka endale teadvustamine, et oled siin ja praegu. Saad vaadata, kes või mis on su ümber, nautida hommikukohvi või telesaadet. "Ma arvan, et kui sa teadvustad endale seda hetke, see teeb õnnelikuks küll," lausus Jõgeda.

Soovi oma elu pidevalt paremaks muuta, nimetatakse õnnenarkomaaniaks. Selle asemel soovitab Jõgeda praktiseerida tänulikkust.

Tervishoiumuuseumis avaneb peagi ka Tiina Jõgeda kaasabil kokku pandud näitus "Mis on õnn".

"Hommik Anuga" on eetris pühapäeva hommikul kell 10.