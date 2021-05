Ameerika Eurovisioon jõuab NBC eetrisse

Maailma suurimal lauluvõistlusel Eurovisioonil põhinev Ameerika versioon hõlmab kõiki 50 osariiki, teatas EBU.

Otsesaateformaadis toimuv võistlus koosneb kolmest osast: laulud peavad läbima kvalifikatsiooniringi, seejärel poolfinaalid ja lõpuks suur finaal, kus kroonitakse ühe osariigi esindaja.

Eurovisiooni lauluvõistlusega üle 20 aasta seotud olnud produtsendid aitasid kohandada EBU õigustega formaati Ameerikale sobivaks ja viia suurvõistlus USA-sse.

"Eurovisiooni lauluvõistlus on ühendanud inimesi kaugemalt ja lähemalt juba 65 aastat. Selle eduka formaadi omanikena oleme näinud, kuidas see on leidnud koha inimeste südames üle kogu Euroopa ja kaugemalgi," rääkis võistluse peaprodutsent Martin Österdahl.



"Oleme elevil, et oleme leidnud ideaalse partneri selle unikaalse võistluse ja originaalmuusika kirgliku pidustuse jagamiseks koos Ameerika inimestega," lisas ta.