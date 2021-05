Tallinna õpilased ehitavad ornitoloogiaühingu sünnipäevaks 100 pesakasti

Pooltosina Tallinna kooli õpilased meisterdasid reedel pesakaste Vabaõhumuuseumi puitehituse kompetentsikeskuses Tallinna Linnuklubi spetsialistide abiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pesakasti meisterdamine haamri ja naeltega nõuab harjumist ja võib olla valus. Trelliga saaks viltuläinud kruvi ka lihtsamini välja.

Kaste võis ka värvida. Meisterdajad tegid seda meelsasti ning kasutasid eredaid värve.

"Mul on kodus viirpapagoi, kellel on ka punane puur. Ma vaatasin, et need värvid lähevad omavahel kokku, selle järgi valisingi," ütles Raily.

Kaspari tehtud pesakast läheb maale kastani otsa. "Meil on koduõuel kaks kastanit ja sinna otsa," ütles ta ja lisas, et peskasti võiks pesitsema minna näiteks linavästrikud.

Carolin ütles, et tema kodu juures elutsevad peamiselt kuldnokad, kuid leidub ka näiteks tihaseid, varblasi ja vareseid.

Tallinna Linnuklubi oli abiks kastide kokkupanemisel, mille materjali ja tööriistad oli toonud Nordic Houses.

Pesakasti ehitamise eel on kasulik teada mõningaid põhireegleid.

"Üks põhireeglitest on, et see põhjaklots peab olema sees. Teda ei tohi mitte peale panna, vaid ta peab siin sees olema. Ilmselt sellepärast, et tuul läbi ei käiks siit alt. Need augud, kust lind sisse läheb, on samuti erinevad - kolm sentimeetrit, kolm ja pool sentimeetrit ja nii edasi suurematele lindudele. Pulka panna eriti ei tasu - see oleks nagu röövlitele, et nad saavad siit poegi välja kiskuda," kirjeldas Tallinna Linnuklubi liige Tiit Vohta.

Üks õpilane viis läbi isegi pesakasti värviuuringu. Erinevat värvi kastid riputati üksteise lähedale ja õpilane järeldas uurimistulemuste põhjal, et kõige kasutatavam oli punane pesakast.