25 aasta parima rallifoto autor Jaanus Ree: see oli tükk planeerimist

Ree tunnistas "Ringvaates", et ei tundnud väga huvi hääletusprotsessi vastu. "Ma saatsin pildi ära ja edasi ma ei jälginud, mis toimub."

Võidufoto on tehtud Mehhikos Guanajuato linna lähedal testikatsel, mille käigus rallisõitjad kontrollivad oma masinate vastupidavust. "Seda sama rada sõidavad nad aastast aastasse läbi ja seal jäi silma üks veetakistus, kus on võimalik puldiga kaamera paigutada ühe kivi peale, mida sõitjad üritavad vältida," selgitas Ree.

"Esimene aasta ma arvasin, et see ei ole päris tehtav. Teine aasta ehitasin spetsiaalse veekindla korpuse, mille sai sinna kivi külge paigaldada ja hakata pildistama," jätkas ta.

"Pärast esimest katset ma sain aru, et autod tegelikult pritsivad ta märjaks ja kuna ta oli pooleldi riidest tehtud, hakkas ta seal sees kuumusest uduseks minema. Sain paar autot ära pildistada, ühtegi pihta ei saanud, kuni sain aru, et OK, üks pilt võib-olla veel."

Tema õnneks tuli siis just Tänak. "Sai täpselt õigel ajal puldile vajutatud ja pilt tuli." Ta tõdes, et see oli tõepoolest tükk planeerimist. "Nagu pildi pealt näha, siis tegemist on välguga tehtud pildiga ja välgu puhul saab vajutada nupule ainult üks kord. Ei saa nii, et võtad kümme kaadrit ja valid selle parima välja. Peab lootma, et vajutad õigel hetkel."

Ta märkis, et ralliauto ise liigub kiiresti, aga tabamiseks on vaja natuke kogemust. "10 aastat on seda harjutatud ja vahel läheb õnneks."