Võntkülas tegutsev Pakistani kokk: ma ei ole professionaal, mulle on tähtis hea söök

Pakistanist pärit Shafique Qureshi on juba peaaegu 30 aastat Eestis elanud. Ta armastab üle kõige söögitegemist ja Läänemaad. Kaks aastat tagasi ühendas ta need kaks kirge ja rajas Võntküla vanasse poemajja oma söögikoha, kuhu fännid sõidavad kohale nii Tallinnast kui ka Hiiumaalt.

"Läänemaa on natuke omaette sort. Iga koht on omaette sort. Siin ma tunnen, et see on täpselt kodumaa," märkis Qureshi "Ringvaatele". "Mulle meeldivad maainimesed. Ma armastan neid. Ise ma sündisin mägedes. Eestlane on väga tore inimene."

Eestis sellist kööki ei ole nagu temal, tõdes ta. "Minul on oma linna köök. Peshawari. Peshawari on sama nagu Läänemaa. Minu linna nimi on Abbottabad. Minu linn on väga ilus."

Ta lisas, et Eestis ta vahel vaatab, et ilma osas pole Abbottabadi ja Võntküla vahel isegi suurt erinevust. "Meil ka lund sajab. Üks vahe on – kui meil on lumi maas ja päike tuleb, siis on soe. Siin on natukene külm."

Kodusest Abbottabadist sattus Shafique Rootsi. Seal tutvus ta eestlannaga, armus ja nii siia tuligi. Kaasat Shafique'i kõrval enam ei ole, küll aga on tal täiskasvanud poeg. Restorane on ta pidanud varemgi – küll Tallinnas, küll Haapsalus. Kui seal pakuti ennekõike india toitu, siis Võntkülas kokkab Shafique ainult oma kodukoha retsepte.

"Iga päev sõita Läänemaalt Tallinna või Haapsallu on raske," tõdes ta. "Tallinnas käisin viimati pool aastat tagasi.

Shafique'i tahab teha toitu, mis on tervisele hea. Köögis töötab ta praegusel ajal üksi – on nii ettekandja, nõudepesija kui ka koristaja. "Ise teen kõik. Kui väga kiire on, siis kutsun lapse appi."

Kiire hakkab Shafique'il tavaliselt siis, kui kolm-neli laudkonda temalt korraga süüa tellib. Tema jaoks on kõige tähtsam, et tema toit oleks tervislik, seepärast on ta otsustanud oma toidukohas ka alkoholi mitte müüa.

Söögitegemine on tal käpas aga juba lapsepõlvest saati. Ta rääkis, et tegi emaga palju asju koos ja ükskord pani talle isegi seepärast tüdrukute riided selga, põhjendades seda sellega, et Shafique tegi temaga nii palju tüdrukute töid.

"Jahu teen, saia teen. Paljud asjad, mida ema käest õppisin, teen ka praegu," tunnistas ta.

Pakistani köögis kasutavad nad vähe maitseaineid. "Me kasutame, aga vähe – küüslauk, ingver, piparmünt, koriander. Meie pool süüakse rohkem liha – lammas, kits, kebab."

Ta tunnistas, et kliendid ja klientide hea tagasiside on see, mis talle energiat annab. Samuti märkis ta, et restoranis tal nii palju tööd ei olegi kui kodus, kus ta on kanad, lambad, kitsed, haned, kass ja koer.

"Ma ei ole professionaal, mulle meeldib teha head sööki," tunnistas Shafique. "See on mulle tähtis."