Tänavuse jalgpalli EM-i tunnuslugu on Bono, The Edge'i ja Martin Garrix'i "We Are The People"

Bändist U2 tuntud Bono ja The Edge ning DJ ja produtsent Martin Garrix avaldasid ühise loo "We Are The People" peatselt algavateks Euroopa meistrivõistlusteks jalgpallis.

Lugu on sündinud viimase kolme aasta jooksul, sõnade autoriks Bono ning muusika on loonud The Edge, vahendas NME.

"Bono ja The Edge'ga ühele maailma suurimale spordiüritusele muusika loomine on olnud uskumatu kogemus," ütles Martin Garrix. "Olen väga uhke selle üle, mille valmis saime ning rõõmus, et saame seda lõpuks terve maailmaga jagada!"

Loole on valminud ka Londonis filmitud muusikavideo, kus osalevad kõik kolm artisti.

Euroopa meistrivõistlused jalgpallis saavad alguse 11. juunil, kui Stadio Olimpicol Roomas kohtuvad Türgi ja Itaalia.