Vene meeskond sõidab kosmosesse filmi tegema

Venemaa on valinud näitleja Julija Peresildi ja režissööri Klim Shipenko, kes sõidavad meeskonnaga rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS) filmi tegema.

Peresild ja Shipenko alustavad sõitu kosmosesse 5. oktoobril Baikonuri kosmodroomilt, vahendas BBC.

Filmi nimi on "Challenge" ning vene kosmoseagentuuri Roscosmose sõnul soovitakse selle projektiga tuua kosmos laiemale publikule lähemale.

Vene Roscosmose filmiteade on algatanud aga spekulatsioonid, et nüüd on USA ja Venemaa vahel alanud uutmoodi võidusõit kosmosesse.

Ka USA kosmoseagentuur NASA koos näitleja Tom Cruise'ga teatasid mullu, et lähevad kosmosejaama filmi tegema. Lisaks on projekti kaasatud ka Elon Musk'i SpaceX raketifirma. Seni pole veel kindel, millal USA meeskond kosmosesse filmima plaanib minna.