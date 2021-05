Katy Perry avaldas Pokemoni 25. sünnipäeva puhul uue loo

"Kui ma Jaapanis tuuril olles Pokemoni kohvikut külastasin, viis nostalgia mu tagasi põhikooli aastatesse. Nii et kui mind kutsuti koos Post Malone'i ja J Balviniga 25. sünnipäeva tähistama, olin elevil. Laulu läbivad teemad –vastupidavus ja oma sisemise sära leidmine – on minu jaoks alati olulised olnud ja need kirjaldavad ka Pokemoni lugu ja karaktereid," vahendab Pitchfork Perry öeldut.

Loole valmis ka muusikavideo.

"Pikachu on arenenud Pichust, mistõttu on muusikavideos näha nooremat mind Pichuga ja tänase päeva mind Pikachuga. Me mõlemad oleme arenenud, ent mingi mängulisus on meisse alles jäänud," sõnas Perry.