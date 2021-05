Nagy Bögö avaldas loo "Kaunim kahekesi"

Lugu pärineb ansambli nädala pärast ilmuvalt täispikalt albumilt "Erinevad maailmad".

""Kaunim kahekesi" on ühe armastuse lugu. Kui keskenduda vaid loo tekstile, võiks arvata, et tegemist on lihtsalt nunnu armastuslooga. Video aga loob kujutluspildi sellest, mis toimub tegelikult armunute sisemuses," sõnas Nagy Bögö laulja ja kitarrist Jaan-Eerik Aardam.

"Kaunim kahekesi" tekst on pärimuslik, muusika on loonud Jaan-Eerik Aardam. Video teostasid Nojah Filmist Jürgen Volmer, Mihkel Kuusk ja Johanna Mägin. Osades Kristi Kimmel ja Rainer Elhi.