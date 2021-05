Ennustusportaal: Eurovisiooni võidab Prantsusmaa, Eesti finaali ei pääse

Koefitsiendid näitavad praegu, et Uku Suviste lugu "The Lucky One" teisest poolfinaalist edasi ei pääse. Eesti eurolaulu finaali jõudmise tõenäosuseks on 3,8% ja koefitsiendiks 100, mis on sama kui näiteks meiega ühes poolfinaalis üles astuval Lätil, Poolal, Tšehhil ja Gruusial.

Esimeses poolfinaalis koguvad ennustuste kohaselt enim hääli Malta ja Küpros, teises aga Šveits, Bulgaaria ja Island. Prantsusmaa loo "Voila" võidu tõenäosus on 19,6%. Järgnevad Itaalia ja Malta vastavalt 16,8% ja 13,6%.

Balti riikidest võib edukaim olla Leedu, kellele ennustatakse lausa kohta esikümnes. Läti ei pääse sarnaselt Eestile poolfinaalist edasi. Skandinaavia riikidest ennustatakse konkurentsitult parimat tulemust Islandile, kes astub üles looga "10 Years". Järgneb Soome eurolugu ning seejärel varasemate aastate Eurovisiooni superstaar Rootsi. Venemaa loole "Russian Woman" ennustatakse kohta finaalis ja 13. positsiooni.