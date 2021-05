"Sõprade" kokkutuleku episood sai linastuskuupäeva ja õrritusvideo

Uus episood kannab pealkirja "The One Where They Get Back Together" ("Osa, kus nad saavad taas kokku") ja see linastub voogedastusplatvormil HBO Max, kirjutab BBC.

Episoodis teevad kaasa kõik kuus sõpra – Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) ja David Schwimmer (Ross).

Lisaks teevad kaasa ka mitmed kõrvalosatäitjad – Maggie Wheeler (Janice), James Michael Tyler (Gunther), Reese Witherspoon (Jill), Tom Selleck (Richard), Elliott Gould (Rossi ja Monica isa Jack) ja Christina Pickles (Rossi ja Monica ema Judy).

Oodata on ka üllatuskülalisi nagu David Beckham, Lady Gaga, BTS, Cara Delevingne, Mindy Kaling, James Corden, Malala Yousafzai ja Justin Bieber.

Kokkutuleku episood pidi esialgu vaatajateni jõudma juba eelmise aasta mais, ent koroonapandeemia tõttu lükati võttepäeva mitu korda edasi.

"Sõbrad" oli eetris aastatel 1994–2004. Sarja viimast episoodi vaatas USA-s 52,5 miljonit inimest, mis teeb selle kõige vaadatuma seriaali osa 2000. aastatel.