Curly Strings avaldas täispika stuudioalbumi "Pidu meis eneses"

Sel reedel ilmus ansamblil Curly Strings uus plaat "Pidu meis eneses". Tegemist on üle aastate esimese täispika stuudioalbumiga, kus on peal 12 värsket lugu.

"Oleme seda muusikat loonud suure pühendumusega ligi kaks aastat. Kogu loomisprotsessi jooksul proovisime erinevaid meloodiaid, laulutekste, seademomente; harjutasime selgeks iga viimse kui noodi; süvenesime bändiga teineteise hingedesse ning panime selle, mis sealt vastu vaatab, oma lauludesse. Oleme kokku veetnud kollektiivselt tuhandeid tunde (ma lugesin need bändi kalendrist kokku!), et luua terve hulk uut muusikat, millest iga viimse kui pala üle tunneme määratut uhkust," kõneles ansambli solist Eeva Talsi.

Mandoliinimängija Villu Talsi lisas, et pikkade arutelude käigus jõudsid nad arusaamale, et Curly Stringsil on kaks pooolt.

"Ühest küljest meeldib meile tohutult mängida virtuoosseid lugusid, olla ise laval elevusest kikivarvukil ning esitada muusikat, mis paneb publiku energiast rõkkama. Teisalt sünnib meil ka omajagu süvenemist nõudvaid palasid, mille esitamisel võtab maad vaikus ning mõni poetab ehk pisaragi. Mõlemad pooled aga kannavad endas tugevat elujaatuse sõnumit ning läbi nende eriilmeliste palade me pühitsemegi elu oma kõigis varjundites. Sestap otsustasime anda välja topeltalbumi. Esimene osa ongi "Pidu meis eneses", mis pakatab nooruslikust energiast, kuid heidab vahel ka pilgu valguse varjudele. Topeltalbumi teine täispikk plaat ilmub aga selle aasta sügisel," rääkis ta.

Curly Strings on värskelt helikandjalt välja andnud mitmeid singleid – "Olge terved, tütrekesed!", "Taevas seab riidu", "Kannan kaasas kalleid". Neist esimesel teeb külalissolistina kaasa räpitäht nublu, lisaks on albumil kuulda trummivõlur Tõnu Tubli rütmimängu ning ka ansambliliikmete seni varjul olnud andeid teiste pillide valdamise näol.

"Pidu meis eneses" kontserttuur toimub 9.–20. juunil üle Eesti.