"Pinocchio" jõuab eestlaste abiga uues kuues ekraanile

Asymmetric Studios projektijuht Lilian Krantsiveer selgitas "Ringvaates", et tegemist on 3D animatsiooniga ja kõrgkvaliteetse visuaaliga.

"See on rohkem seiklusest. Pinocchio äratati eluveega ellu ja ta soovib oma sõbrad samamoodi eluveega ellu äratada. Ta seikleb nii kosmoses, mägedes kui ka vulkaani lähedal," rääkis Krantsiveer, et film jutustab Pinocchio senikuulmata ja -nägemata ettevõtmistest.

Pinocchiole annab hääle Tom Kenny, kes on paljudele tuttav Käsna-Kallena. Filmi heli on juba salvestatud ja ka pilt on juba suures osas olemas.

"Animatsiooniga on üldiselt niimoodi, et kõigepealt tehakse heli ja siis hakatakse animeerima. Heli järgi tuleb animatsioon," selgitas Krantsiveer.

Film jõuab kinodesse 2022. aasta alguses. Juba on plaanis aga teha ka järjefilm, mille stsenaariumi kallal alustatakse tööd selle aasta sügisel. Teises osas asub Pinocchio seiklema koos oma sõbraga, ent kes see sõber olla võiks pole veel teada.

"Me soovime ka eestlaste ideid, kes on järgmine kangelane, kes hakkab Pinocchioga seiklema. See võiks olla keegi iidne muistne tegelane," sõnas Krantsiveer ja lisas, et oma pakkumisi võib Asymmetric Studios Eestile esitada Facebookis.