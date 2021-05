Veiko Porkanen: "Kuulsuse narride" film on telelavastusest naturalistlikum

"Seal on äratundmisrõõmu kindlasti, aga teda on täiustatud lisategelastega ja natuke kuidagi naturalistlikumaks seda asja kirjutatud," rääkis Porkanen "Ringvaates" ja lisas, et film on kirjutatud kolme Eduard Bornhöhe novelli põhjal.

Ka Saalomon Vesipruuli kehastav Karl Robert Saaremäe nõustus, et film ja telelavastus ei ole ühesugused.

"Meie teeme seda filmi ikkagi natukene teise nurga alt või omas võtmes. Me ei püüa seda nende tabatud headust kuidagi järele teha, vaid püüame mingit oma asja teha," sõnas ta.

Kuigi filmi tegevus toimub Viljandis, filmitakse suurem osa stseene Tallinnas Kalamajas. Porkanen tõdes, et ta on seni viibinud vaid ühel võttepäeval, kuid teda ootab ees tihe graafik, sest lisaks "Kuulsuse narridele" teeb ta kaasa ka filmis "Kalev", mille võtted samuti praegu käivad.

Saaremäe lisas, et temal on võttepäevi selja taga juba rohkem ja tema oma graafikut ühegi teise filmi võtteperioodiga sobitama ei pea.