Priit Kuuse reportaaž otse bändiruumist: Taukari uue loo viimane viimistlus

"Plaadiga oleme kuskil kuldsel keskteel, aga selle konkreetse looga oleme jõudnud peaaegu lõppu, praegu on viimane viimistlus," rääkis Taukar "Vikerhommikus".

Muusik tõdes, et viimased laulud on valminud väga kaua. "Viimane lugu tuli välja aasta tagasi ja selle aja jooksul oleme tegelenud väga põhjalikult kolme looga, aga lõpuks visanud sahtlisse tagasi," ütles Taukar. "Selle looga oleme tegelnud väga kaua, alates novembrist."

Reportaažis kõlanud loo puhul on Taukar bändiga lubanud, et see on valmis 28. mail. "Väga tahaks loota, et püsime selle lubaduse juures," nentis ta.