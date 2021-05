Reikop Eurovisioonist: kurb, et kolleegidega teistest riikidest ei saa kohtuda

"On väga tore, et Eurovisioon tuleb taas ja täiesti päriselt," rääkis elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi. "Lauljad on päriselt juba Rotterdamis ja kõik Euroopa telemeeskonnad saavad kaamerate ja mikrofonidega peatselt sinna kõike vahendama minna."

"Delegatsioonid on tavapärasest väiksemad, aga see pole vähendanud televisioonide rahvusvahelist õhinat tegemaks koos suurimat üleilmselt telesaadet," sõnas Killandi.

ETV vahendusel saab näha 18. mail esimest poolfinaali ja 20. mail teist poolfinaali. "Uku esineb 20. mail teisena, nii et siis tuleb eriti kõvasti pöidlaid hoida," ütles Killandi. 22. mail kannab ETV üle ka Eurovisiooni finaalkontserti.

"Tänavu on kuuldavasti saali lubatud 3000-liikmeline publik, kes on testitud, et lauljatel oleks koha peal üle hulga aja tunne päris publiku ees laulda," rõõmustas Killandi.

Finaali eel on eetris ka pooletunnine kokkuvõttev saade selles, mida Eesti delegatsioon ja Uku Suviste Rotterdamis enne Eurovisiooni algust teha said.

17. mail on aga reportaaž legendaarselt punaselt vaibalt. Tavaliselt on toonud selle vaatajateni Eesti pikaaegne Eurovisiooni kommentaator Marko Reikop, kes tänavu siiski vaibale kohale ei lähe.

"Selle üle tunnen ma ausalt öeldes isegi head meelt, sest see tundub glamuurne üritus, mida kõik naudivad ja televaataja jaoks see nii on, aga kohapeal inimeste jaoks tähendab see seda, et on vaja kaameraaeg broneerida, selle eest võidelda, sul on 50 sentimeetrit ruumi, tavaliselt on seal palav ja on vaja vahet teha, kes on kes," rääkis Reikop.

Kahju on tal aga sellepärast, et heade kolleegidega teistest riikidest ei saa kohtuda. "Korra aastas saame kokku ja mõni on minust kauem seal kommenteerinud, 30-35 aastat seda teinud," ütles Reikop.

Lisaks "Ringvaatele" ja kokkuvõtvale saatele enne finaali vahendab uudiseid Eurovisioonilt ka ERR Menu portaal. Jupiter.err.ee lehel on aga tänavu kõik selleaastased eurolaulud viibeldud. "Mul on hea meel, et vaegkuuljatel on niimoodi võimalik sellest võistlusest palju paremini osa saada kui tavaliselt," sõnas Killandi.