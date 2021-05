Bianca Mikovitš läks kolleegidega Eesti ringreisile positiivsust otsima

"Mõtlesime Maalehe toimetusega, et kuidagi raskeks lähevad teemad, vood ja jutud, mida inimesed räägivad. Mõtlesime, et kas saab olla nii et midagi head ei olegi," rääkis Mikovitš "Vikerhommikus". "Otsutasime, et toimetuse liikmed sõidavad välja Eesti eri paikadesse ja kui kedagi näevad, siis astuvad ligi ja paluvad, et nad räägiks midagi head."

Koos kolleegide Eva-Lotta Kivi ja Silja Lättemäega asuti teele ning käidi nii Kesk-Eestis, Ida-Virumaal, Võrumaal ja Põlvamaal. "Inimesed on selle laine peal küll, et tahavad hea meelega leida positiivset oma elust, sest kõigil on tüdimus peal lugeda nakatunute numbreid ja et peame veel pingutama. Kõik tahtsid otsida ja leida midagi head oma elust," rõõmustas Mikovitš.

"Näiteks Ida-Virumaal rääkisid Mare ja Ella rääkisid Siljale selest, et kui kõik kinni oli vahepeal, siis pikad jalutuskäigud promenaadil olidki nende peamine rõõm ja neile meeldib, et kõik on korda tehtud, meeldiv on vaadata," rääkis ta.

Mikovitš ise käis Võrus ja Põlvamaal. "Näiteks Ain ja Kärt Nurk Luhamaal taastavad oma kolme lapsega talu. Nemad rääkisid, kui vahvalt neil on läinud," sõnas ta. "Neil oli pikk plaan, mis ajal üks kord hakkab asi looma, aga kui tuli koroona, siis midagi muud teha ei saanud ja nad on nii palju aega veetnud oma maamajas. Nii on kõik tööd üleplaanilise kiirusega saadud tehtud, mis olid lükatud muidu pikka kaugesse tulevikku."

Positiivsust jagus rohkem, kui lehte ära mahtus. "Pigem tekkis oht, et ärme kedagi rohkem kõneta, et meil pole seda rõõmsameelset juttu trükkida kuskile, et lehepind on piiratud," rääkis Mikovitš.

Toredaid mõtteteri leidus palju. "Näiteks Eva-Lotta Kivi leidis sellise inimese nagu Riho Kala, tema ütles, et praegu tundub nii, et inimesed ongi hakanud armastama negatiivset suhtumist koroonaviiruse perioodil," meenutas ta. "Ta rääkis, et kui tuju läheb ära, siis ta mõtleb asjadele, mis edspidi on tulemas, et aasta pärast saab sõita reisile sõpradega. Sellised väiksed nõksud, kuidas end motiveerida on olulised, et näha pigem asju, mis on head."

"Üks meesterahvas Vello ütles samamoodi toredalt - kui on negatiivseid asju meie elus, siis võib suhtuda sellesse nii, et näputäis soola või pipart teeb toidu paremaks. Et väike hulk negatiivsust näitab positiivseid asju veel paremana," rääkis Mikovitš ühe intervjueeritava toredat mõttest.