Rekordpikk peenar sunnib Puhjast möödujaid lilleiluks peatuma

Peenra rajas Elva vald, kes otsis kingitusena saadud 8000 nartsissi, tulbi ja laugu-sibula jaoks vallas sobivat kohta. Valituks osutus Viljandi-Tartu maantee ääres oleva kortermaja esine plats, kus nüüd on mitmed möödasõitvad suvitajad peenra imetlemiseks peatuma hakanud.

Korteriühistu esimehe sõnul tuli tallegi peenra lõplik suurus humoorika üllatusena.

"Me olime muidugi nõus, et väike lillepeenar, miks mitte. Aga siis, kui tuli kevad, siis oli üllatus suur, kui inimesed hakkasid helistama, et mis teil lahti on! See on vähemalt Lõuna-Eesti kõige pikem lillepeenar. Kas meil üldsegi peale Hollandi nii pikki peenraid on? Äkki me tegime otsa nüüd lahti, et korteriühistud mõtlevad veel rohkem lisaks parklate ka lillepeenarde peale?" küsib Viljandi tee 34 korteriühistu esimees Alik Säde lootusrikkalt.