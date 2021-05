Lauri Pihlap: "Everybody" kasvas meil natuke üle pea

Põldma märkis, et ehk tol ajal ei tundunudki nende roll väga suur, kuid ta tunneb, et nad andsid kogu esitusele palju juurde show-elemendi ja koreograafiaga, mida tol hetkel nii palju ei olnudki tehtud. "Lõime n-ö uue trendi."

Morgun meenutas, et enne põhietteastet ta tõmbas oma jala ära ühte trikki tehes ja pärast ei olnud väga lihtne seda laval korrata. "Aga sain vist nagu hakkama. /---/ Aga vahepeal oli asi küll nii hull, et mõtlesime, et kas jätame triki ära. Ma ütlesin, et teeme ära."

Soom, kes juhib praegusel ajal turundusagentuuri, Eurovisiooni võidu peale enam palju ei mõtle.

"Minu jaoks tuleb sellest liiga tihti juttu. Mulle on see natuke ebamugav teema, sest ma olen kõige muusikakaugem inimene sellest satsist üldse. Iga kord, kui ma pean sellest rääkima, tunnen, et see oli rohkem teiste meeste pidu," tõdes Soom.

Pihlap märkis, et nad ei ole koos trenni teinud 20 aastat. Aga kokku on omavahel ikka saadud. Rääkides sellest, miks just nii läks, et nad Eurovisiooni selle lauluga võitsid, sõnas Pihlap, et see on paljude asjade kokkulangevus.

"N-ö õnneasi. Helilooja kirjutas pala, meie sattusime salvestama samasse stuudiosse ... See kõik oli juhuslik. Kuidagi meid ikkagi ära räägiti. Kuna Ivar helistas Indrekule, Indrek oli nõus, siis meie ei julgenud "ei" öelda."

Soom meenutas, et alguses ei pidanud neid seal esituses üldse olema, sest Eurovisioon oli tollal teistsuguse kontseptsiooniga üritus. "Me mõtlesime, et me võib-olla ei sobi sinna. Aga jutu lõpp oli see, et "kui pulli saab, siis tuleme". Ivar ütles, et saab ja me ütlesime, et "okei, tuleme"."

Pihlap tunnistas, et mingil määral muutis see sündmus ka nende elu.

"Arvan, et poisid nõustuvad, et mõnes mõttes see "Everybody" stigma kasvas hästi kiirelt meie jaoks üle pea. Me tahtsime sel hetkel liikuda edasi, olla tõsiseltvõetavad salvestavad muusikud, kes on tuntud oma muusika poolest ja seepärast me otsustasime ka vahetada nime ja keerata uue lehekülje. "Everybody" natuke kasvas üle pea," tõdes ta.