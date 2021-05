Aastaga 32 kilo kaotanud ajakirjanik hakkas nüüd veganiks

Priks rääkis, et tal oli vaja lehe jaoks üks lugu teha ja ta katsetas kuu aega ajalehe tarvis, mis tunne on loomsetest toitudest loobuda.

"Kuna mul on pere juba mitu aastat veganid, siis mulle see väga keeruline ei olnud. Nad olid toeks, leidsid kohe, mida ma süüa saan ja kui see eksperiment läbi sai, siis ma vaatasin, et käib juba teine kuu ja nüüd on sellest saanud juba üle poole aasta."

Ta tunnistas, et tal on siiski lihasöömise soovid siiamaani. "Kui üleaedsed grilli käima lükkavad, siis mul on vahepeal tunne, et ma võtan kuvalda, ronin üle aja ja löön selle ufo neil lapikuks," tõdes ta.

"Aga maitse on üks argument ja ma olen selle enda jaoks nii selgeks mõelnud, et maitse ei ole piisav argument kedagi viiludeks lõigata. Praegu on see nii. Ma ei taha muidugi suud täis võtta ja öelda, et ma kunagi ei murdu. Ma ei tea seda."

Ta märkis, et kui iga päev lihasöömisest hoidumise tõttu piinelda, siis ei ole sellel ettevõtmisel mõtet ja lisas, et kui ta sööb kõhu muud asja täis, läheb tal lihasöömise isu üle.

Priks tunnistas, et poes oli alguses väga keeruline. "Mulle meeldib õlut ka juua ja õlle juurde käib snäkk ja kui sa seisad keset seda supermarketit ja tead, et suuremale osale pead lindi ümber vedama, siis on väga keeruline alguses. Aga tasakesi õpid neid asju. Ma olen juba leidnud kindlad asjad, mis mind hädast välja aitavad."

Ta tunnistas, et oli minevikus see paha lihasööja, kelle üle ta uhke kuidagi olla ei saa ning on veganeid nimetanud ka heinaõgijateks ja rääkinud, et kes liha ei söö, see pole mingi mees.

"Ma polnud varem selle mõttega flirtinud, kuid kui pere tegi seda sööki, siis ma aeg-ajalt maitsesin seda. Pigem oli keeruline see, et me pidime eraldi toitu tegema."

Vegan plaanib ta olla nii kaua, kuni see talle õige tundub.