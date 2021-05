Linnateatri ajakapsli avamine "Ringvaates" osutus oodatust keerulisemaks

Linnateatris käib pinev ehitustöö, mille käigus kaevati maa seest välja sinna nurgakivisse 90. aastatel pandud ajakapsel. Linnateatri direktor Raivo Põldmaa ja teatri tollane muusikajuht Olav Ehala olid "Ringvaate" otsestuudios, et kapsel pidulikult avada, kuid see osutus arvatust keerulisemaks.

Kapslist tulid välja muu hulgas Poola zlotid, Vene rublad, pesupulbri talongid ja hulk münte, kuid kapsli sees olevat ürikute rulli ei õnnestunud meestel stuudios kapslist kätte saada ka kolmekesi ja ka selleks ajaks, kui peale pidi minema järgmine "Ringvaate" lugu. Lõpuks jäigi kapsel saates avamata ja jääb nüüd ootama suve, kuni teater selle ära kuivatab.

See oli väga pidulik sündmus, meenutas Põldmaa 30 aasta tagust Linnateatrile nurgakivi panekut. "See oli 8. juunil 1990. Ma olin siis juba kuus aastat Linnateatris lavatöölisena töötanud. Seisin augu serva peal ja vaatasin, kuidas tähtsad mehed toiminguid tegid ja seda kapslit siia paigutasid," rääkis ta.

Linnateatri ajakapsli avamine "Ringvaate" otsestuudios osutus oodatust keerulisemaks. Autor/allikas: ERR

"Tollane kultuuriminister, linnapea ja kõik tähtsad kirikuõpetajad olid kohal, sest uue teatri ehitamine Tallinnasse oli ikkagi suursündmus. Enne seda oli pikalt vaieldud ja kakeldud, lõpuks jõuti nurgakivi panekuni," lisas Põldmaa.

Ehala rääkis, et tol ajal oli kultuuriminister Lepo Sumera ja see oli nende viimane kohtumine, sest ta lahkus ametist samal kuul, kui see kapsel sai sinna paigutatud.

"Aga mul on foto sellest, kuidas ta veel vaatab järele sinna auku, mis sinna pannakse. Tolleaegsed fotod on kõik mustvalged, aga ma olin just välismaalt tulnud ja mul oli värvifilm aparaadis sees. Ma klõpsutasin terve filmi täis," meenutas Ehala.

Põldmaa märkis, et nad kaaluvad suurema hülsi ostmist, et vana sinna sisse panna ja seejärel uue maja nurgakivisse uus ajakapsel panna.