Ellen DeGeneres lõpetab oma 18 aastat eetris olnud vestlussaate

DeGeneres on saadet teinud 2003. aastast saati, mis tähendab, et selleks ajaks, kui see lõpetab, on see jooksnud ekraanil kokku 19 hooaega. Otsus saade lõpetada pole iseenesest üllatav, sest DeGenerese praegune leping lõpeb aastal 2022. Kui ta 2019. aastal lepingut pikendas, levisid jutud, et ta kavatseb saatega lõpetada, ehkki lõpuks sõlmis ta lepingu veel kolmele aastale, vahendab Variety.

"Ma tahtsin lõpetada pärast 16. hooaega," märkis ta intervjuus väljaandele The Hollywood Reporter. "See pidi olema mu viimane hooaeg ja nad tahtsid teha lepingu veel neljale aastale. Ma ütlesin, et ma teeks lepingu ehk veel ühele aastale. Aga nad vastasid, et see poleks kuidagi võimalik. Nii et me leppisime kokku kolme aasta juures ja ma teadsin, et see jääb mu viimaseks. See oligi mu plaan."

DeGeneres ja tema saade on aga viimasel ajal olnud tule all süüdistuste tõttu rassistlikus ja ähvardavas õhkkonnas, mis saate võtteplatsil väidetavalt valitses. Mitmed saatemeeskonna liikmed kaebasid möödunud aasta aprillis Variety vahendusel ka töötasu vähendamise, produtsentide poolse puuduliku kommunikatsiooni ja kehva kohtlemise üle pärast seda, kui pandeemia tõttu tuli saate tegemine pausile panna. Süüdistuste järel vallandas DeGeneres kolm saate juures töötanud tipp-produtsenti.