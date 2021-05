Muusik Billie Eilish avaldas audioraamatu ja seda täiendava fotoraamatu "Billie Eilish: In Her Own Words", kus jutustab oma teest kuulsuseni.

Raamatus avaldatakse muu hulgas seninägemata pildid Eilishi lapsepõlvest, audioraamatus tuleb juttu aga näiteks Eilishi esimesest loost "Ocean Eyes" ja tema läbisaamisest fännidega, kirjutab Reuters.

"Naljakas on see, et paljud inimesed arvavad, et pärast seda, kui "Ocean Eyes" ilmus, sai minust superstaar ja ma loobusin kõigest, mida senini teinud olin. See ei olnud nii," sõnas Eilish ja lisas, et jätkas ka pärast singli edu näiteks nii tantsimise kui ka kooris laulmisega.