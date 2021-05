Karl Robert Saaremäe "Kuulsuse narridest": esimesed võttepäevad kasvatasid enesekindlust

"Tunne on tõesti hea," tõdes Saaremäe saates "R2 Pulss". "See, et tegin "Talvet", võis tekitada tunde, et olen midagi teinud. See saab alati nulli pühitud, kui algab uus protsess. Näitlejana kuidagi läheb nii."

Esimesed paar võttepäeva hajutasid hirmud. "See tegelikult kasvatas uuesti enesekindlust, et omandatud on tehnilised oskused, mille pealt on võimalik seda lugu jutustada," rääkis Saaremäe.

"Esimesel võttepäeval olin praktiliselt terve päeva üksi kaamera ees, mis mulle kui noorele näitlejale oli esialgu päris hirmutav väljakutse. Mõtlesin, et peangi nüüd ära otsustama, kuhu minu tegelane areneb kogu filmi käigus," meenutas Saaremäe.

"Eks tegin muidugi palju eeltööd ja kirjutasin asjad lahti, et teada täpselt, kuhu ta jõuab, aga see on hirmutav, kui teed tegelase esimese stseeni, siis kuskilt filmi keskelt pöördelised kohad ja siis kuskilt täiesti filmi lõpust. Film ja teater on totaalselt erinevad meediumid, kus näitlejat kasutada," tõdes Saaremäe.

"Aga esimesed päevad läksid esialgsele hirmule ja võbinale vaatamata väga ilusti ja olen veel enesekindlam," kinnitas ta. "Veiko Porkanen, kes on mu põhipartner selles filmis, on vapustav näitleja ja mulle hea sõber, nii et seda vaikset pusimist teha on ainult lust."