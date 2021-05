Tänavuse Eurovisiooni favoriidiks tõusis Prantsusmaa

Eurovisiooni esimesed lavaproovid on tehtud ja see on toonud ka muutusi ennustustabelitesse. Kui kõikide lugude avalikustamise järgselt ennustati võitjaks Šveitsi, siis nüüd peetakse favoriidiks hoopis Prantsusmaad.

Ennustusportaalide arvamusi koondava Eurovision Worldi andmetel hinnatakse Prantsusmaa võiduvõimalusi 17 protsendile. Võrreldes märtsikuu keskpaigaga, mil kõikide riikide võistluslood avalikustati, on Prantsusmaa võidutõenäosus tõusnud üheksa protsendi võrra.

Prantsusmaad esindab tänavu Barbara Pravi looga "Voila". Prantsusmaa on Eurovisiooni võitnud viiel korral, viimati aastal 1977.

Prantsusmaale järgneb ennustustabelis Malta – riigi võiduvõimalusi hinnatakse praegu nagu märtsiski 16 protsendile. Märtsis edetabelit juhtinud Šveits on praegu aga edetabelis kolmandal kohal ning Šveitsi võidutõenäosus on langenud 18 protsendilt 13 protsendile.

Eesti on edetabelis 36. kohal ja Uku Suviste võidutõenäosus on alla ühe protsendi. Ka märtsis oli Eesti edetabelis 36. kohal.

Samas võib ennustustabeli seis veel enne lauluvõistlust muutuda, sest alates sellest kolmapäevast pääsevad poolfinaalides esinevad artistid ka teist korda lavale. Teises lavaproovis on artistidel võimalus esimesest proovist saadud õppetunde rakendada ja nende lavaline lahendus võib veel mõnevõrra muutuda.

Muutusi võib tuua seegi, et viie suurriigi hulka ja seega otse finaali pääsev Prantsusmaa on üks nendest riikidest, kelle esindaja pole veel lavaproovi pääsenud. Pravi astub esimest korda lavale sel neljapäeval ning kui tema lavalist lahendust nõrgaks hinnatakse, on tõenäoline, et ta ennustustabelites madalamale langeb.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. mail, finaal aga 22. mail.