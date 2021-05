Jalmar Vabarna avaldas teise sooloalbumi "ID"

"Teise sooloalbumini jõudmine oli pikk protsess ja ausalt öeldes üksi tegemine ja mängimine on väga raske, sest loota saad ainult iseendale," kirjeldab Vabarna. "Aga ega ilma suure töö ja stressita suurt kunsti ei sünnigi," lisab Jalmar albumi sünniloo kohta.

Suurem osa albumist koosneb autori omaloomingust ning häid meloodiaid ja harmooniaid jõuab sellele küllaga. Muuhulgas leiab lugude seast detsembris ilmunud singli "Õhtu ilu" (koos Marianne Leiburiga), instrumentaalversiooni Vabarna kirjutatud teosest "Laul sõbrale" (Curly Strings) ning arranžeeringu eesti klassikast - Singer Vingeri "Ära jahtu".

"Loodetavasti õnnestub mul peatselt oma uut muusikat ka elavas esituses mängida. Võimalik, et mõned kontserdid toimuvad juba juunis," räägib Vabarna. "Seniks aga on album nii CD kui vinüüli kujul nauditav ning ma julgeks väita, et see on ideaalne album, mille taustal omi mõtteid mõlgutada," lisab Vabarna.