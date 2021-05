"Simpsonite" tegijad avaldasid Morrisseyst inspireeritud loo

Morrisseyst inspireeritud tegelaskuju kandis nime Quilloughby ja talle andis hääle Benedict Cumberbatch, kes ühtlasi laulis sisse ka loo "Everyone Is Horrid except Me (And Possibly You)", kirjutab NME.

Lugu kõlas episoodis "Panic On The Streets of Spriengfield", mis rääkis Lisa Simpsoni kiindumusest 1980. aastate indie-lauljasse, kellega kohtudes pidi tüdruk aga pettuma, sest mees oli muutunud tusaseks ja ülekaaluliseks ega seisnud enam oma kunagiste väärtuste eest.

Morrisseys tekitas paroodia pahameelt ja ta ütles, et vahendite olemasolul kaebaks ta "Simpsonite" tegijad kohtusse.