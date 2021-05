"Täna 30 aastat tagasi" | Indrek Neivelt läks otse koolipingist tekkiva vabariigi majandust üles ehitama

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad need, kes 30 aastat tagasi osalesid nendes sündmustes.

Majandusinimesed on öelnud, et Eesti riigi uuestisünd sai võimalikuks paljuski Nõukogude liidu majandusliku kokkukukkumise tõttu. Kust aga saada uusi läänelikult mõtlevaid majandusmehi? Õige, kooolipingist. Rahandusministeerium kuulutas välja konkursi, et leida ideid, kuidas päästa tekkiv riik majanduskrahhist.

"Rubla lõpp oli väga kole, hinnad tõusid ja palgad tõusid ka, aga oluliselt vähem. Vaesus kasvas meeletu kiirusega ja midagi poest saada polnud," meenutas toonane TTÜ ehituse ökonoomika ja juhtimise eriala õpilane Indrek Neivelt. "Mäletan seda hästi, kui 1991. aasta suvel alustasime Hansapanka ja siis käisime otsimas kontoritarbeid. Läksime raamatupoodi kontoritarvete leti juurde ja seal oli ainult kirjaklambreid."

"Kui täna 50-60-aastased räägivad, et see oli võitjate põlvkond, siis mulle tundub, et need, kes alustasid nüüd kümmekond aastat tagasi oma firmasid, neil olid palju suuremad võimalused kui 30 aastat tagasi," rääkis Neivelt.

"Tol ajal oli meie arusaamine maailmast kaugel muust maailmast," tõdes ta. "See oli ikkagi suur vahe, mida teadsid lääne ettevõtjad ja mida teadsime meie ja mis kogemused meil olid. Tänastel noortel, kes kümmekond aastat tagasi alustasid, on suuremad võimalused, vähemalt majandusvaldkonnas."

"Kui olid jurist ning said riiki ja seadusandlust üles ehitada, siis see oli tõesti kõikide võimaluste maa, aga majanduses on kogu aeg olnud kõikide võimaliste maa, hakka ainult pihta."

"Täna 30 aastat tagasi" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20.00. Režissöör Viljar Särekanno, toimetajad Toomas Sildam ja Elo Selirand, produtsent Andres Arro.