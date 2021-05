20 aastat Eurovisiooni võidust | Maian Kärmas: mõtlesin, kas keegi üldse pani tähele

Kärmas rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et algselt kirjutas ta sõnad hoopis ansambel Lainele. "Pidasime nendega aru ja nende järgi sai sisu paika pandud algselt," rääkis ta.

"Siis sain üks hetk Ivarilt kõne, et hoopis teised esitajad tulevad," meenutas ta. "Tal tekkis ilmselt mingi sähvatus seoses sellega, et Dave ja Tanel olid temaga mingi muu projektiga seoses kokku puutunud."

Kärmas mäletas, et 20 aastat tagasi 12. mail oli Kopenhaagenis päikeseline ning proovid läksid hästi. Tema sõnul oli delegatsioon lustlik seltskond. "Dave jalutas abikaasaga rahulikult, aga ülejäänud olid energiat ja vunki täis, lusti oli neis palju."

Esituse ja lavalolijate pärast Kärmas enda sõnul ei muretsenud. "Tavaliselt olen väga suur pabistaja, sest tean, mis tunne on olla laval, aga Tanel ja Dave olid nii lavale loodud, et seal muret mul küll ei olnud," kinnitas ta.

Võidurõõmu ei julgenud ta siiski viimase hetkeni tunda. "Alles siis sain aru, kui punktide andmise tagumine ots oli, et võidame," rääkis ta. "Olen pisikesest peale Eurovisiooni vaadanud ning sage on see, et keegi rebib eest ära, aga siis lõpus tuleb must hobune. Sain aru alles lõpus, et võitsime ja emotsionaalselt jõudis see üldse kohale palju hiljem."

Eestis ootas võidukat meeskonda Kärmase sõnul ääretult sümapaatne vastvõtt. "Emotsionaalselt andis see mõnusa suraka, et sellest oli nii palju rõõmu inimestele," meenutas ta. "See oli üllatus, sest mõtlesin, et kas keegi seda vaatas üldse. Eurolaulu ajal oli tonaalsus see, et ei tea, kas võtan osa, ja jäi mulje, et keegi väga ei olnud huvitatud. Ma tõesti mõtlesin, et kas keegi üldse pani tähele."

"Everybody" võidukas lugu käib Kärmasega kaasas siiamaani ning õnnitlusi saab ta igal aastal, kui tähtpäev on. Honorarid ja rahaline poole Kärmase jaoks nii oluline pole. ""Everybody" on see laul, mis kõige rohkem tiksub autorite ühingus, aga autorina Eesti Vabriigis, kui sa just rahvusvahelist hitti ei tee, rikkaks ei saa."