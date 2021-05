Filmivõtted tõid Eestisse kuulsad briti näitlejad, kaasa teevad ka mitmed eestlased

Võtteperiood algas 4. mail ning filmimisele tõmmatakse joon alla 9. juunil. Peamiselt filmitakse Tallinna lähistel Harjumaa metsades.

"Seni on kõik kenasti plaanipärane, esialgu tagasilööke ei ole ette tulnud," ütles Felt ERR-ile.

Kuigi filmitakse Eestis, toimub teise maailmasõja viimastest päevadest jutustava filmi tegevus tegelikult hoopis Saksamaal ja Poolas. Film räägib väljamõeldud loo vene sõduritest, kes naisjuhi Brana Vasilyeva juhtimisel peavad Hitleri jäänused Moskvasse Stalinile toimetama. Teel ründavad neid aga saksa partisanid.

Välismaa näitlejatest teevad filmis kaasa näiteks Tom Felton ("Harry Potter"), Niamh Algar ("The Virtues", Tom Glynn-Carney ("Dunkirk") ja Ian Hart ("God's Own Country").

Filmi valmimisse annavad oma panuse aga ka mitmed eestlased – nii näitlejad kui ka võttetiimi liikmed.

"Võttegrupp koosneb peaasjalikult eestlastest, vaid peaosatäitjad, režissöör, produtsent ja režissööri esimene assistent on Inglismaalt," rääkis Felt. "Eesti näitlejaid on päris mitmeid, siiski on tegemist kõrvalosadega. Neist kaalukaimad on Kristjan Üksküla, Sten Karpovi, Ester Kuntu ja Tambet Tuisu rollid."

Uuel aastal kinodesse jõudva filmi režissöör on Ben Parker, produtsendid on Matthew James Wilkinson ja Paul Higgins. Operaator on Rein Kotov ja kunstnik Jaagup Roomet.