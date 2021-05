Mais ilmub Oprah Winfrey ja prints Harry sari vaimsest tervisest

Sari, mis kannab pealkirja "The Me You Can't See" ("Mina, keda sa ei näe"), toob vaatajateni lood erinevatest vaimse tervise probleemidest, kirjutab CNN.

Lugusid jagavad nii Oprah kui ka Harry ise, aga ka mitmed teised tuntud inimesed nagu näiteks Lady Gaga ja Glenn Close. Samuti saavad saates sõna nii-öelda tavainimesed ja eksperdid.

"Vajadus saada elutarkuse, kaastunde ja aususe abil lahti häbist, mis vaimse tervise probleeme ümbritseb, on praegu suurem kui kunagi varem," sõnas Oprah. "Oma saatesarjaga tahamegi tõsta ülemaailmset arutelu."

Prints Harry lisas, et kuigi inimesed on väga erineva taustaga, ühendab kõiki siiski inimeseks olemine.

"Suurem osa meist kannab endaga kaasas lahendamata traumasid, läbielamisi ja leina, mis tundub – ja ongi – väga isiklik. Viimane aasta on aga näidanud, et me oleme rasketes aegades kõik koos ning ma loodan, et saame sarja abil näidata, et ka haavatavuses on võimu, empaatias ühtsustunnet ja aususes tugevust," ütles Harry.