Ivar Must loost "Everybody": alguses olid mul valitud hoopis teised artistid

Kolmapäeval, 12. mail möödub 20 aastat päevast, kui Eesti võitis looga "Everybody" Kopenhaagenis Eurovisiooni lauluvõistluse. Loo autor Ivar Must meenutas, et alguses pidi lugu olema hoopis kahe nais- ja kahe meesartisti esituses, valikus olid muuseas ka Kaire Vilgats ja Blacky.

"Kui läksin sinna, siis riskisin. Praegu pole see võib-olla suur raha, aga tol ajal maksin oma taskust sinna minekuks 80 000 krooni, selle eest oleks saanud osta korteri või auto," rääkis Must saates "R2 Pulss". "Aga need rahad tulid tagasi. Nii et kes ei riski, see ei joo šampust ega võida."

Must meenutas, et võit oli vaatamata väga positiivsetele ennustustele siiski suur üllatus ja mõneti ka šokk. "Istusime dressides hotelli voodi peal ja mõtlesime, mis meist saab," meenutas ta. "See oli selline pauk ausalt öeldes. Kuigi press ja kõik rääkisid juba alates neljapäevast, et Eesti võidab, siis oli see ikkagi uskumatu."

Must rääkis, et emotsionaalselt hakkas olukord kohale jõudma alles paari nädala pärast. Ta meenutas neile korraldatud vastuvõttu Raekoja platsil, mis oli paksult täis rahvast, kes tähistas suurt muusikasaavutust.

Musta sõnul tõi Eurovisiooni võiduloo kirjutamine talle pärast võistlust palju uusi võimalusi, kuid tõdes, et selle saavutuse sära kaob paari aastaga. "Uued võitjad tulevad peale. Oled võitja või pole, aga kui pärast võistlust ei lähe asi käima, siis ei lähe ja see jääb lokaalseks asjaks," rääkis ta.

Must tunnistas, et alguses olid tal "Everybody" lauljateks valitud sootuks teised artistid. "Mul oli tol ajal stuudio, kus lindistasid näiteks 2XL, Benton käis ja Taneliga salvestasime ka ühe laulu, mis oli tol ajal populaarne," rääkis ta. "Alguses olid mul valitud absoluutselt teised inimesed - kaks tüdrukut ja kaks poissi, selline Rootsi popbändi variant. Tüdrukutest vist Kaire Vilgats ja Blacky, poistest ma ei mäleta. Aga kui nemad ära ütlesid, siis pakkusin stuudiosalvestusartistidele ja nad olid nõus."

Pärast võistlust tuli küll võitjateduole pakkumisi ka edasisteks projektideks, kuid meeste erinevate eesmärkide tõttu jäigi nende kuulsaim esinemine 2001. aasta Eurovisiooni lavale. "Universal Musicu Rootsi filiaal käis pool aastat ja proovis Padarit veenda, et teeme plaati, aga ta keeldus. Nii tegime Bentoni sooloplaadi, aga see polnud see, mida Universal tahtis ja mida rahvas tahtis," rääkis Must. "Padar tahtis olla rokkartist, ta ei tahtnud popmuusikat laulda."

Pärast seda on Must Eurovisiooni-lugusid kirjutanud vähe, sest tema sõnul peab see valdkond ikka noorte käes olema. "Isegi 40-aastaselt, kui võitsime Eurolaulu, oli see vanusepiir. Popmuusika ja arusaam asjast peab olema noorte käes. Trendid liiguvad kiirelt edasi ja kui oled vanakoolimees, võib mööda panna," tõdes ta. "Üldse peaks noortele andma võimalust. Muidu on nagu Venemaa popmuusika, kus laval on 70-aastased ja kõik ootavad, millal nad saaks 80-aastaseks ja läheks ära. Nii et las noored proovivad."