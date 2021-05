Peakokk Peeter Pihel soovitab Jupiteris toiduteemalisi filme

Peeter Piheli soovituste hulka kuuluvad näiteks rahvusvahelist tähelendu teinud dokumentaalfilmid "Meemaa" ja "Lugu toidu raiskamisest". Neist esimene avab traditsioonilise ja suurtootmise vastuolusid, teine keskendub toidu raiskamisele.

Toiduraiskamise doki puhul tõdes Pihel, et see kirjeldab hästi 21. sajandi suurprobleemi: "Me kõik teame selle probleemi olemasolu, meil on elevant toas. Paraku seda lahendust otsitakse kuskilt mujalt. Just see peaks filmis kõlama jääma, et läbi väikeste muutuste saame maailma muuta."



Peakokk soovitab vaadata ka sarju, mis viivad toidu kaudu rännakutele erinevatesse kultuuridesse. Kodumaistest sarjadest toob Pihel esile aga keskkonnateemalise sarja "Planeedipäästjad", mis tema sõnul loob teemast inimese jaoks selge ja arusaadava pildi. "Mulle meeldib, et jätkusuutlikkusest räägitakse lihtsas võtmes," lisas ta.



