Tom Cruise tagastas protesti märgiks oma Kuldgloobused

Hollywoodi välisajakirjanduse assotsiatsioon ehk HFPA (The Hollywood Free Press Association) on silmitsi seisnud süüdistustega nii väidetavas korruptsioonis kui ka liiga ühekülgse inimeste valikuga, kirjutab NME.

Hinnatud Kuldgloobuse auhinna taga seisev komitee on lubanud sisse viia suured muudatused pärast seda, kui tuli avalikuks, et HFPA liikmete hulgas pole aastakümneid olnud ühtegi mustanahalist inimest ning juhatuse liikmed on väidetavalt käitunud korruptiivselt.

Tom Cruise otsustas tagastada HFPA peakontorisse oma kolm Kuldgloobust. Näitleja võitis need rollide eest filmides "Jerry Maguire", "Born On The Forth Of July" ja "Magnolia".

Samal päeval teatas ka telekanal NBC, et loobub 2022. aasta auhinnatseremoonia ülekandest. NBC on Kuldgloobuste jagamist näidanud aastast 1996.

Sel nädalal kritiseeris HFPA tegemisi teravalt ka näitleja Scarlett Johansson, kelle sõnul on ta assotsiatsiooni liikmetelt saanud seksistlikke küsimusi ja märkusi.

Ka hiljutine Kuldgloobuse võitja Mark Ruffalo teatas, et ei tunne end auhinna üle uhke ega õnnelikuna.