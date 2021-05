Uku Suviste: Eurovisiooni meeskond on korralikku tööd teinud

Suviste rääkis, et kogemus laval polnud sama, mis tema ettekujutustes. "Astusin lavale nagu astuks Saku Suurhallis. Saal tundus veidi isegi väiksem," rääkis ta. "See lava oli uhke ja kogu see areena on väga uhkelt korraldatud ja läbimõeldud. Arvestades situatsiooni ja piiranguid, on Eurovisiooni meeskond korralikku tööd teinud."

"Ma jäin väga rahule sellega, mida oli lavameeskond teinud ja kuidas oli Eurovisiooni tiim kõik läbi viinud," rääkis Suviste. "Aga see oli esimene proov, on veel muutusi ja asju, mida parandada, et paremini tuleks välja." Ta lisas, et prooviga langes tal igal juhul kivi südamelt.

Enda sooritusele hinnangut ta väga anda ei tahtnud, öeldes, et alati saaks paremini. "Kümne palli skaalal hakkame nelja pealt minema. Kui tuleb neljapäeval uus proovipäev, läbimäng ja poolfinaal, siis tahaks selle skaala etteotsa jõuda."

Seoses pandeemiaga on Eurovisioonil ka suuremad ümberkorraldused. "Mis puudutab erinevate turvameetmete jälgimist, siis see on väga tõsiselt võetud, eriti Eurovisiooni tiimi poolt," kinnitas ta. "Meile tehti korralik briifing, näidati videot, selgitati, miks see on oluline ja mis on asja tähtsus."

Tänavu lubatakse saali publikuks vaid 3500 inimest. "Piletid päris avalikult müügis pole, küll aga müüdi nendele, kes eelmiseks aastaks olid pileti soetanud," selgitas Suviste.

"Eurovisiooni toimumisel on see kandam, et kui see suudetakse läbi viia nii, et ei tule lisakahjustusi ja ei juhtu midagi hullu, siis on märk sellest, et oleme koroonat tundma õppinud ja oskame seda ohjeldada ning meelelahutusmaailm saab teha samme selleks, et normaalsemaks minna," selgitas Suviste.

Isegi hotellid on pandud väikese arvu delegatsioonide jaoks eraldi kinni - Eesti meeskond on kolmekesi ühes hotellis Kreeka ja Leedu meeskondadega.

Täielikult ühe koha peal nad siiski istuma ei pea. "Olime valmis selleks, et oleme kogu aeg tubades, nagu ette on nähtud, aga meil on lubatud teha jalutuskäike ja sporti ning käia ringi," kinnitas ta. "Peamine on see, et asi oleks mõistuse piires. me lihtsalt ei saa minna sõitma taksoga või ühistranspordiga või poodidesse kolama."

Järgnevad päevad tulevad tegusad. "Homme on ekskursioon, lähme Amsterdami, kolmapäeval on intervjuud, neljapäeval on proovipäev, nädala lõpus punane vaip ja siis on vaba aeg," rääkis Suviste.