Eeva Esse: ma ei ole selline inimene, kes tähelepanu naudiks

Teleajakirjanik Eeva Esse tõdes, et viimase aasta jooksul on ta end üsna tihti leidnud intervjueeritava rollist, mis on tema jaoks enamasti suur eneseületus.

"Eks ma tunnen ennast pigem mugavamalt küsija rollis, sest see on roll, millega ma olen harjunud, milles ma tunnen end hästi ja milles ma olen nii-öelda mugavustsoonis. Olles aga teisel pool ja andes vastuseid – see on natuke enda haavatavaks tegemine," rääkis Esse R2 saates "Röster".

Ta lisas, et ka tööga kaasnev tähelepanu on talle loomuvastane ning aeg-ajalt tulebki vaeva näha, et suudaks kaamera ette minna.

"Ma ei ole oma iseloomult inimene, kes väga naudiks tähelepanu. See, et ma praegu olen sellises rollis, et ma justkui olen avalikkuse ees ja esinen, see on tulnud puhtalt läbi selle, et see on mu töö. Aga et mul oleks sisemine kihk minna kuhugi püünele, et kuulake mind, ma nüüd räägin – seda sisemist drive'i mul päris kindlasti ei ole. Vahel nõuab ikkagi tööd iseendaga, et ma suudaks minna ja naeratada ja teha oma tööd," tõdes Esse.

Lapsepõlves tahtis Esse hoopis sportlaseks saada, ent terviseprobleemide tõttu pidi ta spordi tegemisest mõneks ajaks pausi tegema ja seejärel kerkisid esile juba muud huvid. Gümnaasiumi ajal mõtles ta aga, et temast saab saksa keele filoloog, ent asus ema soovitusel hoopis 2009. aastal ajakirjandust õppima.

"Ajakirjandus oli toona ääretult populaarne eriala ja konkurents sinna õppima saada oli väga suur," meenutas Esse, kes pärast ülikooli lõppu "Aktuaalses kaameras" töötas.

"Uudisajakirjandus on hästi oluline ajakirjanduslik žanr, millega iga ajakirjanik peaks oma karjääri alustama. See annab sulle kõige olulisemad tööriistad kätte," sõnas Esse ja lisas, et talle endale meeldib kõige rohkem teha uurivat ajakirjandust.

Ta tõdes, et 2019. aastal, mil telesaatega "Radar" lõpparve tehti, leidis ta end keerulisest olukorrast ega teadnud, millises suunas ta karjäär edasi läheb. Peagi avanes tal aga võimalus "Kuldvillakut" juhtida ning nüüd on tal ka oma saade "Esse".

"Kui uks pannakse kinni, siis mõni aknakene ikka avaneb," ütles Esse.