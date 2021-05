Elektrooniline duo Kisma avaldas singli koos Stefani ja Sigma produtsendiga

Elektrooniline duo Kisma andis välja uue loo "Fly Again", kus lauljana teeb kaasa Stefan Airapetjan. Lugu ilmus UK plaadifirma NoCopyrightSounds alt, kellega on duo ka varasemalt koostööd teinud.

Loo kirjutamine sai alguse kaks suve tagasi, kui Kisma liikmed Stig Rästa ja Vallo Kikas tutvusid rahvusvaheliselt tuntud briti DJ-duo Sigma liikme Cameron J. Edwardsiga. Sigma, kes on oma megahitiga "Nobody to Love" tee paljude eestlaste südamesse võitnud, oli toona Võsu Rannafestivali peaesineja ning samal õhtul esinesid seal ka Kisma & Victor Crone.

"Peale meie esinemist festivalil läksid Vallo ja Cameron stuudiosse ja hakkasid koos muusikat kirjutama. HIljem liitusime nendega ka mina ja Karl Killing ning ühiselt looni jõudsimegi. Sõnade kirjutajana andis oma panuse loo valmimisse ka Stefan," rääkis Rästa loo tagamaadest.

Ka varasemalt on Kisma teinud koostööd UK plaadifirma NoCopyrightSoundsiga. Koosseisu eelnevad singlid "We Are" ja "Fingertips" on ilmunud sama plaadifirma alt ning viimati nimetatud lool on Spotifys ja YouTube'is kuulamisi kokku ligikaudu 40 miljonit.