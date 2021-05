Uku Suviste: kui jään Eurovisioonil viimaseks, on see ikkagi väike samm kuhugi edasi

Eurovisioonil võistluslooga "The Lucky One" Eestit esindav Uku Suviste ütles saates "Hommik Anuga", et kuigi ta loeb pidevalt ka enda kohta käivad kommentaare, ei lähe need talle eriti korda.

Uku Suviste kinnitas, et tänu sotsiaalmeediale on ta saanud oma võistlusloole "The Lucky One" palju tagasisidet ka väljaspoolt Eestit. "Palju kommenteeritakse ja tehakse arvustusi," ütles ta ja lisas, et ta on kuulnud nii seda, et tegemist on maailma parima looga, kui ka seda, et see on täielik saast. "Kõike kuuleb."

"Tore, kui lugu leiab oma teatud kuulajaskonna, sest see on lõppkokkuvõttes eesmärk, lugu ei saa kunagi kõigile meeldida," tõdes ta ja lisas, et kuigi kihlveokontorites on tema võistluslugu pigem tagumises otsas, siis ta end sellest väga morjendada ei lase. "Parim positsioon, kust ülespoole minna."

Samuti rõhutas Suviste, et kuigi ka sotsiaalmeedias jagatavatel kommentaaridel ja kihlveokontoritel on Eurovisioonil oma roll, siis kõige olulisemad on lõpuks need inimesed, kes lauluvõistlusel seda lugu alles esimest korda kuulevad. "Nad on kõige suurem sihtgrupp, kes lõpuks kõne teevad."

"Kui jään Eurovisioonil viimaseks, on see ikkagi väike samm kuhugi edasi," nentis ta ja lisas, et kõige kehvem osa tänavuse võistluse juures on see, et teiste võistlejatega pole võimalust suhelda. "Kuidas ja kas seda Eurovisioonil teha lubatakse, eks see siis paistab."