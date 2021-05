Aasta suurpere on seitsmeliikmeline perekond Gužov

Lasterikaste Perede liidu president Aage Õunap sõnas, et tänavu pälvib aasta suurpere tiitli üks väga-väga eriline perekond. "Nad tulevad Harjumaalt Vihterpalust, perekond Gužovid," selgitas ta.

Perekonnas kasvab viis last: Radomir, Vladimir, Miroslav, Jaromir ja Svetomir. Suurpere isa Andrei Gužov kinnitas, et tema tahtis esialgu kahte last. "Olin naiivne," sõnas ta ja lisas, et kuigi viis last on täiesti piisav, siis pole välistatud, et perekond võib veel kasvada. "Kui juhtub, siis juhtub."

Tänaseks elab perekond Gužov Vihterpalus, 2016. aastal müüsid nad oma korteri maha ning hakkasid keset kolhoosipõldu ehitama endale maja. Hetkel elavad nad ehitusplatsi kõrval umbes 20 ruutmeetrises ehitussoojakus. "Kitsas on, aga mahume ära," mainis pereisa.

Pereisa Andrei Gužov töötab hetkel Tallinna vanglas psühholoogina, kus ta peab tegelema inimestega, kes on sattunud juba halvale teele. "Esimene šokk, mille ma sain, oli see, et enamik inimesed, kellega ma seal rääkisin, olid päris poolikust perest," mainis ta ja lisas, et tema vaatab neid inimesi kui avatud hingi, mitte kurjategijaid. "Nad on inimesed, kes on elus kannatada saanud ja miskipärast selliseks muutunud, pole mõtet neid selles süüdistada."