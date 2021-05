Aasta ema on Ulvi Vilumets

Naisliidu juht Mailis Alt mainis, et juba 23 aastat on nad lugenud väga toredaid ja ägedaid lugusid emadest, kes inspireerivad, hoolivad ja armastavad ning mitte ainult koduseinte vahel, vaid oluliselt laiemalt. "Seekord jäi meile meelde ühe ema lugu, mida kirjutasid kolm tütart."

"Tänavune aasta ema on olnud 40 aastat eesti keele õpetaja vene keelt kõnelevatele lastele, ta on inspireerinud ja hoolinud mitte ainult oma tütardest, vaid kõigist nendest õpilastest, kes aastate jooksul tema käe alt läbi käinud," sõnas Alts ja tõi välja, et Vilumets on valitud neljal korral ka aasta õpetajaks. "2017. aastal lõi nende perekond Virumaa noortefondi, mis just toetab noorte inimeste unistuste täitumist."

"Ma neelan alla klombi oma kurgust ja hammustan endale keelde, et varjata seda meeleliigitust, mis selle taga on," ütles aasta ema Ulvi Vilumets ja mainis, et tal on loomulikut suur au seal seista. "Ma saan aru, et see on minu selleaastane emadepäeva kingitus ja ma annan endale aru, et see kingitus pole mõeldud ainult mulle, vaid tegelikult on see antud kõikidele Eesti emadele ja tunnen praegu, milline vastutusekoorem mu õlgadele hetk tagasi langes."

"Loomulikult on see minu elus väga erakordne emadepäev, selles pole kahtlustki," mainis ta ja lisas, et tegelikult ei õpetata kedagi emaks, vaid me saame lihtsalt ühel päeval lapse. "Mina ei olnud valmis ega teadnud, mis mind ees ootab."

Ulvi Vilumets sai esimese tütre 23-aastasena. "Ma ei kujutanud ette, mis edasi saama hakkab, ma ei julgenud esimene kuu oma last puudutadagi, sest arvasin, et ta läheb katki, ma kartsin, et ma pillan oma kohmakuse juures ta maha, ma ei julenud teda vannitada, seda tegi esimesel kuul minu abikaasa."

Juba 40 aastat on Vilumets töötanud õpetajana Ida-Virumaal, hetkel on ta Jõhvi gümnaasiumi eesti keele teise keelena õpetaja. "Mina ei tee oma õpilastest eestlasi, mul pole isegi sellist mõtet peas, vaid minu peas on mõte: ma ei taha, et minu õpilaste ees jääks mõni üks kinni seepärast, et nad eesti keelt ei oska," sõnas ta.

"Ärge nüüd arvake, et me oleme mingi musterpere ja et kõik on olnud sile, siis te eksite, kõik meie sõbrad, tuttavad ja sugulased teavad, et see pole nii olnud, on olnud tõuse ja mõõnasid, on olnud pettumusi üksteises ja andestamist selle juures, aga kõige tähtsam on see, et me oleme alati lõpuks aru saanud, et oluline on meie jaoks see, et me jääme kokku," selgitas aasta ema.

Möödunud aastal valiti aasta emaks Põhja-Eesti regionaalhaigla anestesioloogiakliiniku õendusjuht Katre Zirel.