Tartu taliujujad ujusid Emajõge pidi Võrtsjärvelt Tartusse

Emajõe vesi on juba 8 kraadi soe ja see tähendab, et taliujujate hooaeg hakkab lõppema. Tartu taliujujad võtsid sel puhul ette ühe üpris hullumeelse teekonna ja ujusid Võrtsjärvelt Tartusse.

Ujujad alustasid oma teekonda Emajõe lähtest juba mõni minut pärast päikesetõusu. Viisu, Põie ja Õlekõrre nimeliseks pundiujumiseks ristitud teekonnal kalipsosid selga ei pandud, aga saunaga paat otsustati siiski kaasa võtta.

"Eesti rahvas on tegelikult selle talvega hulluks läinud kodus. Igaüks mõtleb, et saaks midagigi teha. Ja siis mõtlesime, et teeme siis midagi. Ja samal ajal pühendaks selle kultuurile. Eks ju omal ajalgi Viisk, Põis ja Õlekõrs käisid kuskilt siit üle jõe, sellest ka väike inspiratsioon," rääkis Margus Ruusmaa "Aktuaalsele kaamerale".

Teekonna pikkus on umbes 60 kilomeetrit. Kuigi talisuplemas käivad kõik Võrtsjärvelt startinud mehed ja naised mitu korda nädalas, siis professionaalsel tasemel ujumisega nad ei tegele. Et rohkem kui poolesaja kilomeetrine distants nii külmas vees ületatav oleks, ujuti vahetustega. Kokku läks vette umbes 15 taliujujat.

"Hommikul näitas igatahes 8,4 kraadi. See on juba kõvasti. /..../ See on soe. Aga see distants, me ei ole sellise distantsiga harjunud," ütles Ruusmaa.

Finišisse Tartu turu juures jõudsid ujujad 15 tundi pärast starti.